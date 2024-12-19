Rize’nin taşı toprağı onlara tahsis edildi

Haber Merkezi

Taş ve maden için dört bir yanından adeta kemirilen Karadeniz ormanlarından katliam sürüyor. Yeşil ormanlar, set çekilen ırmaklar bölgeyi geri döndürülemez bir tahribata uğruyor. Son kötü haber Rize’nin İkizdere ilçesinden. Taş ocaklarıyla delik deşik edilen ilçedeki bazalt ocağının genişletilmesi talebine “ÇED gerekli değil” kararı çıktı.

Cevahir Hazır Beton firması Şimşirli ve Ayvalık köyleri sınırlarındaki 97 hektarlık alanda bazalt ocağı için 10 yıllık işletme ruhsatı aldı. 17 hektarlık alanda çalışma başlattı. Bunun üzerine bölge halkı yargıya başvurdu. Bu süreç devam ederken şirket 24,87 hektarlık bir alanı daha kullanmak istedi. Bu süreçte Çevre Bakanlığı yeni alan için ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

İkizdere Çevre Derneği Sözcüsü Asuman Fazlıoğlu, bölgede Cengiz'e ait taş ocağının da faaliyetini sürdürdüğünü anımsatarak şunları söyledi: "Liman yapmak için taş arıyorlardı. Alanı sürekli ormanın içine doğru genişletiyorlar. İki yılda bitirilmesi gereken limanın yapım süresini 3 sene daha uzattılar. Rize Valiliği'ne başvurduk. 'Muhatabı biz değiliz' yanıtı aldık. Son olarak Trabzon Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne dilekçe verdik. Oradan cevap bekliyoruz. Ama bu süre içinde verilen böyle kararlarla İkizdere'nin ormanları, ekosistemi yok oluyor."