Rizespor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak
Kaynak: AA
Rizespor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligde son hafta sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-1 yenen Rize temsilcisi, 25 puan ile 6. sırada bulunuyor.
Rizespor'da sakatlığı bulunan Atilla Mocsi'nin durumu maç saatinde belli olacak. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu ise kadroda yer alacak.
Yeşil-mavili ekip, son antrenmanını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.
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