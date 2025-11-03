Rizespor, Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti

(ANKARA)-Rizespor, Süper Lig’in 11. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Mısırlı.Com.TR Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan müsabakada hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çaldı.

Ev sahibi Rizespor 82. dakikada Atilla Mocsi’nin attığı golle Fatih Karagümrük karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Rizespor sahasında Fatih karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.