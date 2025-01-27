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Rizespor Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 27.01.2025 16:34
  • Giriş: 27.01.2025 16:34
  • Güncelleme: 27.01.2025 16:36
Kaynak: İHA
Rizespor Fenerbahçe hazırlıklarına başladı

Rizespor, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Antrenmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan Rizespor, iki gruba ayrıldı.

Dün Adana Demirspor karşılaşmasında süre alan futbolcular, çalışmaya salonda devam ederken, grup çalışmasını ise sahada yaptı.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen ikinci kısımda topa sahip olma oyunu ve dayanıklılık parkuru çalışıldı.

Antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Tedavisi devam eden Eray Korkmaz, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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