Rizespor, Fransız orta saha için teklifini sundu

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir dönem Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Michael Cuisance’yi kiralık ya da satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig’de 2’nci haftalar sonunda 1 puan alabilen Karadeniz ekibi, bir dönem Bayern Münih’in bonservisine 8 milyon Euro ödediği Michael Cuisance için harekete geçti.

Fransız orta saha oyuncusunun kulübü Venezia ile görüşmelerini sürdüren Mavi-yeşilli ekip, transferde yol kat etti. Cuisance’nin kiralık + satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Cuisance, daha önce Mönchengladbach, Bayern Münih ve Marsilya gibi takımlarda görev yapmıştı.