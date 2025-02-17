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Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Rizespor-Galatasaray maçının VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oturacak. Pfeifer’a, AVAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek.

Spor
  • 17.02.2025 13:55
  • Giriş: 17.02.2025 13:55
  • Güncelleme: 17.02.2025 14:01
Kaynak: Spor Servisi
Rizespor-Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Fotoğraf: AA

Süper Lig’de bugün oynanacak Rizespor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Almanya Futbol Federasyonu’ndan Johann Pfeifer oturacak. Pfeifer’a, AVAR’da Kerem Ersoy eşlik edecek.

Galatasaray, saat 20.00’de deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Küçük’ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar yapacak.

Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.

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