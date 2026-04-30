Rizespor - Konyaspor Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig’de 32. hafta heyecanı Rize’de oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. Çaykur Rizespor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u konuk etmeye hazırlanırken futbolseverler “Rizespor - Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor maçı, 1 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak.

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasındaki Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması, saat 17.00’de başlayacak.

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Rize’de bulunan Çaykur Didi Stadında oynanacak. Çaykur Rizespor, taraftarı önünde TÜMOSAN Konyaspor karşısına çıkacak.

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor maçını Ömer Faruk Turtay yönetecek. Karşılaşmada düdük çalacak hakemin açıklanmasıyla birlikte maçın tüm temel bilgileri netleşti.

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI BİLGİLERİ

Maç Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor Organizasyon Trendyol Süper Lig 32. Hafta Tarih 1 Mayıs 2026 Cuma Saat 17.00 Stadyum Çaykur Didi Stadı Hakem Ömer Faruk Turtay

ÇAYKUR RİZESPOR’UN LİGDEKİ DURUMU

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’de geride kalan 31 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Yeşil-mavili ekip, topladığı 37 puanla 9. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisi, Konyaspor karşısında sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR’DA EKSİK OYUNCU VAR MI?

Karadeniz ekibinde kart cezalısı Mihaila, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu eksik, maç öncesinde Çaykur Rizespor cephesinde dikkat çeken önemli gelişmelerden biri oldu.

İLK DEVREDEKİ MAÇ NASIL BİTMİŞTİ?

Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında ligin ilk devresinde oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabetin dengeli geçtiğini gösteren önemli ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor.

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak bu mücadele, iki takım açısından da haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Çaykur Rizespor, sahasında oynayacağı maçta taraftar desteğini kullanarak puan hanesini artırmayı hedefliyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise deplasmanda güçlü bir sonuç alarak haftayı avantajlı kapatmak isteyecek. Bu nedenle Rizespor - Konyaspor maçı, Süper Lig 32. hafta programında yakından takip edilecek mücadelelerden biri olacak.

