Rizespor maçı öncesi Arthur Masuaku'dan kötü haber

Beşiktaş'ta dün yapılan son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edilen Arthur Masuaku, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş'ta dün yapılan son antrenmanın ardından diz kapağı altı yağ dokuda ödem tespit edilen Arthur Masuaku, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkartıldı. Beşiktaş'ın kendi evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç bu akşam saat 20.00'de.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi: “Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku’nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır.”