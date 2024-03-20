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Rizespor, milli arayı Rize’de geçirecek

Ajans Haberleri
  • 20.03.2024 15:15
  • Giriş: 20.03.2024 15:15
  • Güncelleme: 20.03.2024 15:16
Kaynak: İHA
Rizespor, milli arayı Rize’de geçirecek

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, milli arayı Rize’de geçirecek. 

Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 30. haftasında sahasında Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Ligde milli araya girilmesiyle birlikte yeşil-mavililer, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan maçın hazırlıklarına başlayacak.

Rizespor, milli arada farklı bir şehirde kampa girmeyecek.

Yeşil-mavililer oynadıkları 30 maçın 12’sinde galibiyet alırken 12 mağlubiyet yaşadı.

Geri kalan 6 maçta ise berabere kalarak 42 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor. 

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