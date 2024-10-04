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Rizespor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig’in 8. haftasında Rizespor konuk ettiği  Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

Spor
  • 04.10.2024 22:13
  • Giriş: 04.10.2024 22:13
  • Güncelleme: 04.10.2024 22:15
Kaynak: ANKA
Rizespor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti
AA

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor ile karşı  karşıya geldi. Saat 20.00’da  Çaykur Didi Stadyumu’ndaki karşılaşmada hakem  Burak Pakkan düdük çaldı.

Ev sahibi Rizespor 38. dakikada Vaclav Jurecka ve 44. dakikada Husniddin Aliqulov’un attığı golle 2-0 öne geçti.

Konuk takım Antalyaspor 87. dakikada Adolfo Gaich’in golüyle farkı 1’e indirdi. Maçın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Rizespor evinde Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.

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