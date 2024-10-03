Rizespor, Süper Lig'de yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak

Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda hanesine 4 puan yazdıran Çaykur Rizespor, averajla 16. sırada yer alıyor.

Ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Antalyaspor ise averajla 13. sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Benhur Keser ve Casper Hojer, maçta forma giyemeyecek.