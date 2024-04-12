Rizesporlu Faye, antrenmanda sakatlandı

Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Mame Mor Faye'nin antrenmanda sakatlandığını bildirdi.

Türüt, yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mame Mor Faye'nin antrenman esnasında uyluk üst arka adalesinde ağrı hissettiğini belirtti.

Futbolcunun muayene edildiğini vurgulayan Türüt, "Futbolcumuzun MR tetkiki sonucunda sağ uyluk hamstring grubu semimem branous kasında grade 1b strain tespit edilmiş ve tahmini geri dönüşü 1-3 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.