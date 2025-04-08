Robert De Niro’ya Onursal Altın Palmiye

Emrah KOLUKISA

Dünyanın en prestijli sinema etkinliği olarak kabul Cannes Film Festivali bu yıl Amerikalı oyuncu Robert de Niro’yu özel bir Altın Palmiye ödülü ile onurlandıracak.

De Niro 13 Mayıs’ta festivalin açılış töreni sırasında Onursal Altın Palmiye ödülünü almak üzere sahnede olacak.

Hatırlanacağı üzere Robert De Niro 2011 yılında Cannes’da Jüri Başkanlığı yapmış ve o yıl Nuri Bilge Ceylan “Bir Zamanlar Anadolu’da” adlı filmiyle festivalin en önemli ikinci ödülü olan Grand Prix’yi Dardenne Kardeşler ile paylaşmıştı.

50 yılı aşkın kariyeriyle dünya sinemasının efsane isimleri arasına giren Robert de Niro ödülle ilgili düşüncelerini paylaştığı açıklamasında “Dünyada bizi ayrıştıran bunca şey olurken Cannes bizi, hikâye anlatıcılarını, sinemacıları ve dostları bir araya getiriyor, birleştiriyor. Eve dönmek gibi bir şey” dedi.

14 MAYIS'TA SORULARI YANITLAYACAK

Martin Scorsese’nin yönettiği ve Cannes’da Altın Palmiye alan “Taksi Şoförü” filmindeki Travis Bickle “Baba 2” filmindeki Vito Corleone (ilk Oscar ödülünü bu rolle almıştı), “Kızgın Boğa” filmindeki Jake LaMotta (ikinci Oscar’ını da bu rolle almıştı), yine Scorsese imzalı “Korku Burnu” filmindeki Max Cady gibi sayısız unutulmaz rolle akıllara kazınan ve son yıllarda özellikle ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sert eleştirilerde bulunmaktan kaçınmayan Robert De Niro en son mini dizi “Zero Day” de ve Barry Levinson’ın yönettiği “The Alto Knights” adlı filmde rol aldı.

11 Eylül terör saldırıları sonrası New York’u yeniden ayağa kaldırmaya destek olmak adına Tribeca Film Festivali’ni başlatan Robert De Niro yönetmen ve yapımcılık da yaptı ve 2 Oscar ödülünün yanı sıra aralarında Altın Küre ödüllerinin de bulunduğu 40’dan fazla ödüle layık bulundu. Cannes’da 13 Mayıs’taki açılış töreninde ödülünü alacak olan De Niro 14 Mayıs’ta da özel bir Ustalık Sınıfı’nda kariyerine dair soruları yanıtlayacak.