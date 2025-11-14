Robert Lewandowski Kaç Yaşında, Hangi Takımda? Sözleşmesi Ne Zaman Bitiyor?

Dünyanın en iyi santraforları arasında gösterilen Robert Lewandowski, hem Barcelona’daki performansı hem de yıllara meydan okuyan formuyla futbol gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. Son dönemde yıldız oyuncunun Fenerbahçe tarafından transfer edilmek istendiğine dair iddialar spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki Lewandowski kaç yaşında, güncel piyasa değeri ne kadar, kariyerinde hangi başarılar var ve sözleşmesi ne zaman sona eriyor? Tüm detaylar haberimizde.

ROBERT LEWANDOWSKİ KİMDİR?

21 Ağustos 1988 doğumlu olan Robert Lewandowski, 37 yaşındadır. Polonya’nın başkenti Warszawa’da dünyaya gelen yıldız futbolcu, 1,85 metre boyunda olup kariyeri boyunca santrafor mevkiinde görev almıştır. Sağ ayaklı olan Lewandowski, profesyonel kariyerine Polonya’da başladıktan sonra Almanya ve İspanya’nın en büyük kulüplerinde forma giyerek dünya futbolunun en elit golcülerinden biri hâline gelmiştir.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Lewandowski, 19 Temmuz 2022 tarihinde Bayern Münih’ten Barcelona’ya transfer olmuştur. Şu anda FC Barcelona forması giymektedir. Kulüple yaptığı sözleşme 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecektir. Sözleşmesinde ise 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Sözleşme Bilgileri

Güncel kulüp: FC Barcelona

FC Barcelona Sözleşme başlangıcı: 19 Temmuz 2022

19 Temmuz 2022 Sözleşme bitişi: 30 Haziran 2026

30 Haziran 2026 Opsiyon: +1 yıl uzatma

LEWANDOWSKİ’NİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Yıldız golcünün güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak görülmektedir. Kariyerindeki en yüksek piyasa değeri ise 90 milyon euro ile 4 Nisan 2018 tarihinde kaydedilmiştir.

Dönem Piyasa Değeri Güncel 10 milyon € En yüksek 90 milyon € (2018) Son güncelleme 02.10.2025

LEWANDOWSKİ’NİN BU SEZON PERFORMANSI (2025/26)

Barcelona formasıyla hem LaLiga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde sahne alan Lewandowski, sezona etkili bir başlangıç yapmıştır.

LaLiga 2025/26 Performansı

Kategori İstatistik Maç 9 Gol 7 Asist 0 İlk 11 Başlama Oranı %33 Oynama Süresi %42 Skor Katkısı %22 Gol Başına Dakika 64

Şampiyonlar Ligi 2025/26 Performansı

Kategori İstatistik Maç 3 Gol 0 Süre 120 dakika

Toplamda 12 maçta 7 gol atan Lewandowski, 37 yaşında olmasına rağmen üst düzey performansını korumaktadır.

LEWANDOWSKİ’NİN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Lewandowski, kariyerinde bireysel ve takım başarılarıyla modern futbolun en başarılı santraforlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Başlıca Başarıları

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu: 2 kez

2 kez UEFA Yılın Futbolcusu: 1 kez

1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu: 1

1 Almanya Bundesliga Şampiyonluğu: 10

10 İspanya LaLiga Şampiyonluğu: 2

KARİYER TRANSFER GEÇMİŞİ

Sezon Geldiği Kulüp Gittiği Kulüp Piyasa Değeri Bonservis 2022/23 Bayern Münih Barcelona 45.00 mil. € 45.00 mil. € 2014/15 Dortmund Bayern Münih 50.00 mil. € Bedelsiz 2010/11 Lech Poznan Dortmund 4.5 mil. € 4.75 mil. € 2008/09 Znicz Lech Poznan 500 bin € 380 bin € 2006/07 Legia II Znicz - 15 bin € 2005/06 Delta Legia II - Bedelsiz

Toplam kariyer transfer geliri: 50.15 milyon €

LEWANDOWSKİ FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLACAK MI?

Son haftalarda Lewandowski’nin Fenerbahçe tarafından transfer edilmek istendiğine dair haberler gündeme geldi. Barcelona ile hâlâ sözleşmesi devam eden yıldız oyuncunun maaşı ve kulübün ekonomik durumu bu transferi zorlaştırsa da hem Türkiye’de hem Avrupa’da büyük bir yankı uyandıran bir iddia olarak konuşulmaya devam ediyor.

Resmî bir girişim olduğuna dair kulüplerden yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır.

Robert Lewandowski kaç yaşında?

Lewandowski 21 Ağustos 1988 doğumludur, 37 yaşındadır.

Lewandowski hangi takımda oynuyor?

2025 itibarıyla FC Barcelona forması giymektedir.

Sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor. +1 yıl opsiyon bulunmaktadır.

Piyasa değeri ne kadar?

Güncel piyasa değeri 10 milyon eurodur.

Fenerbahçe Lewandowski ile ilgileniyor mu?

Basında iddialar yer alıyor, ancak resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Bu sezon kaç gol attı?

2025/26 sezonunda toplam 12 maçta 7 gol atmıştır.

Robert Lewandowski, futbol tarihinin en üretken santraforlarından biri olarak kariyerini Barcelona’da sürdürmeye devam ediyor. 37 yaşındaki golcü, hem ligde hem Avrupa’da hâlâ üst seviyede performans gösterirken, Fenerbahçe ile ilgili transfer iddiaları da gündemi meşgul ediyor. Kariyeri boyunca gösterdiği istikrar, kazandığı başarılar ve etkileyici gol sayıları, onu modern futbolun en özel oyuncularından biri yapmaya devam ediyor.