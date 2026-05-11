Robert Lewandowski transferiyle ilgili konuştu

Robert Lewandowski, FC Barcelona ile kazandığı şampiyonluğun ardından geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli golcü, kariyerinde elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu belirterek, “Toplamda 14 lig şampiyonluğu kazandım. Her kulüpte şampiyon oldum. Bununla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

"HENÜZ KARAR VERMEDİM"

Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki futbolcu, kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda henüz karar vermediğini söyledi.

Lewandowski, “Henüz ne yapacağımı bilmiyorum. Sözleşmemin bitmesine 50 gün kaldığını yeni öğrendim, hala vaktim var. Daha alt seviyedeki bir ligde bir fırsat olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu değerlendiriyorum” dedi.

"TEKLİFLERE AÇIĞIM"

Deneyimli oyuncu ayrıca, “Birkaç teklif daha dinleyeceğim ve sonra kararımı vereceğim” sözleriyle transfer ihtimaline açık kapı bıraktı.

Öte yandan İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Deco’nun şampiyonluğun ardından Lewandowski’nin geleceğini görüşmek için yıldız futbolcunun menajeri Pini Zahavi ile bir araya geldiği öne sürüldü.

Robert Lewandowski, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 43 resmi maçta 18 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.