Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Eski futbolcu Roberto Carlos, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Brezilya’da hastaneye kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı şüphesiyle acil ameliyata alınan Carlos’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Spor
  • 31.12.2025 20:53
  • Giriş: 31.12.2025 20:53
  • Güncelleme: 31.12.2025 21:01
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönem Real Madrid ve Fenerbahçe forması giyen, teknik direktör olarak Sivasspor'u da bir süre çalıştıran Brezilyalı eski futbolcu Roberto Carlos, sağlık problemi nedeniyle tedavi altına alındı.

İlk olarak bacağında oluşan pıhtı şüphesiyle Brezilya'da bir hastaneye götürülen Carlos’un yapılan tetkiklerinde kalbiyle ilgili bir sorun tespit edildiği ve bu nedenle ameliyata alındığı aktarıldı.

Operasyonun başarılı geçtiği, Carlos’un tedbir amaçlı bir süre hastanede gözetim altında tutulacağı belirtildi. Brezilyalı eski futbolcunun, çevresine yaptığı kısa açıklamada durumunun iyi olduğunu ifade ettiği bildirildi.

