Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'ndan istifa etti

İtalya Futbol Federasyonu, Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, görevinden istifa etti.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mancini, milli takım teknik direktörlüğünden istifa etti" ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Yeni milli takım teknik direktörü, önümüzdeki günlerde açıklanacak" bilgisi verildi.

Mayıs 2018'den beri milli takımın başında bulunan 58 yaşındaki İtalyan teknik adam, 61 maçta 39 galibiyet alırken 9 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.