Robin Van Persie, Heerenveen'in teknik direktörü oldu

Hollandalı eski futbolcu Robin Van Persie, Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Heerenveen'in teknik direktörü oldu.

Hollandalı eski yıldız futbolcu Robin Van Persie, teknik direktörlüğe başladı. Van Persie, ülkesinin takımlarından Heerenveen'in başına geçti.

40 yaşındaki Van Persie, futbolculuğu 2019'da bırakmıştı.

Feyenoord altyapısından yetiştikten sonra Arsenal'e transfer olan ve burada 8 sezon oynayan Van Persie, daha sonra Manchester United'a gitmişti.

Van Persie, 2015 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2018'de Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'a dönen yıldız futbolcu, 1 sezon sonra futbolculuk kariyerine nokta koymuş ve aynı kulüpte yardımcı antrenörlüğe başlamıştı.