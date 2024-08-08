Roblox'a erişim engeli getirildi: Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

Roblox isimli oyuna Türkiye'de erişim yasağı getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'un kapatılmasına ilişkin, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Instagram'a erişimin engellenmesinin ardından bir yasak da çocuklar arasında popüler olan Roblox'a geldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun sitesinde yer alan bilgiye göre Roblox isimli oyuna Türkiye'de erişim yasağı getirildiği açıklandı.

Hikaye yazma platformu Wattpad, sosyal medya platformu Instagram'ın ardından son bir ayda erişim engeli getirilen üçüncü platform Roblox oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada erişim yasağının Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alındığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ADALET BAKANI TUNÇ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ, BİR HUKUK DEVLETİDİR

Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" diye yazdı.

Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir.

Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir."

Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 7, 2024

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmesini eleştirdi.

İmamoğlu, "Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar” dedi.