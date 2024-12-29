Roboski hafımızda bir yara

Haber Merkezi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk olmak üzere 34 kişinin katledilmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Katliamda yaşamını yitirenler dün Roboski köyünde bulunan mezarları başında anıldı. Düzenlenen anmada “Roboski Katliamı 13’üncü yılında adalet bekliyor” pankartları taşındı. Anmaya çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve yurttaşlar katıldı.

‘SORUMLULAR KORUNUYOR’

MA’nın habere göre, katliamda oğlu Serhat Encü’yü kaybeden Halime Encü konuştu. Roboski Katliamı’na adaletin hiç uğramadığını söyleyen Encü, faillerin yargılanmasını talep etti. Encü şu ifadeleri kullandı: “13 yıl geçti, ancak çocuklarımızın neden öldürüldüğü açığa çıkarılmadı. Katilleri nerede? İçimiz yandı. Bu çocukların ne günahı vardı? Roboski için adalet istiyoruz. Bizim çocuklarımız gitti, artık geriye kalanlar yaşasın. Artık bu katliamlardan yeter. Artık anneler ağlamasın.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hayatını kaybeden 34 yurttaşı anarak “Sorumlular hâlâ korunuyor. Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız” ifadelerini kullandı. Ülkenin dört bir yanında Roboski Katliamı için adalet çağrısı yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Ağrı Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise “Roboski için hakikatin ortaya çıkarılması, adaletin sağlanarak faillerin yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Katliamın 13’ncü yılında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Katliam bile isteye yaşatılan bir acıdır ve insanlığa karşı işleniş suçlardan biridir” dendi.

Roboski Katliamı’na ilişkin 12 barodan yapılan ortak açıklamada ise şöyle denildi: “Hafızalarımızda bir yara, adalet arayışımızda bir çığlık. Battaniyeye sarılmış beden görüntüleri aklımızdan çıkmayacak. 12 Baro adaletin sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğimizi yineliyoruz ve tüm adli, idari birimleri hukuk gereği harekete davet ediyoruz.”