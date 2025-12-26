Roboski Katliamı: 14 yıldır süren cezasızlık meclis gündeminde

Şırnak Milletvekilleri Mehmet Zeki İrmez ve Nevroz Uysal Aslan 28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski’de savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği katliamla ilgili araştırma önergesi verdi.

Bianet'te yer alan habere göre, önergede katliamın üzerinden yıllar geçmesine rağmen, adaletin hâlâ yerini bulmadığı vurgulanarak, “Roboskî, yalnızca bir tarih değil; bu ülkede cezasızlığın, güvenlikçi aklın ve yüzleşmekten kaçışın sembolü hâline gelmiştir” denildi.

“ROBOSKİ GÜVENLİKÇİ POLİTİKALARIN DOĞRUDAN SONUCUDUR”

Roboski’de katledilen yurttaşların sınır hattında yıllardır sürdürülen, devletin bilgisi ve gözetimi dâhilinde gerçekleşen bir geçim pratiğinin parçası olduğu vurgulanan açıklamada; “Bu yaşam pratiği, bir gecede ‘tehdit’ olarak tanımlanmış; siviller, saatlerce İHA’larla takip edilmelerine rağmen savaş uçaklarıyla bombalanmıştır. Bu durum, yanlışlık ya da anlık bir karar değil; uzun yıllardır bu coğrafyada işletilen güvenlikçi politikaların ve insan hayatını tali gören anlayışın doğrudan sonucudur” ifadelerine yer verildi.

“34 YURTTAŞIN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BİR KATLİAM FİİLEN CEZASIZ BIRAKILMIŞTIR”

Bombardımanın ardından yaralılara zamanında müdahale edilmediği, ambulansların gönderilmediği, devlet yükümlülüklerinin bilinçli biçimde yerine getirilmediğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

“Sonrasında ise yargı ve Meclis süreçleri gerçeği açığa çıkarmak yerine, dosyayı kapatmayı tercih etmiştir. Askeri Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararıyla, 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği bir katliam fiilen cezasız bırakılmıştır. TBMM’de kurulan Alt Komisyon ise “vur emrinin kim tarafından verildiği” sorusu başta olmak üzere temel meseleleri yanıtsız bırakarak toplumsal vicdanı rahatlatmamıştır.”

“MECLİS’İN TARİHSEL ZORUMLULUĞUDUR”

Bugün içinde bulunan sürecin Meclis’e bir sorumluluk yüklediği ifade edilen açıklamada, “Bu sorumluluk geçmişle yüzleşmek, hakikati ortaya çıkarmak ve cezasızlık rejimini sonlandırmaktır. Bu nedenle sunduğumuz Meclis Araştırma Önergesi; yalnızca bireysel ihmalleri değil, Roboskî Katliamı’na zemin hazırlayan siyasal, idari ve yapısal karar süreçlerini de araştırmayı hedeflemektedir. Gerçek bir araştırma, ancak karar zincirinin tamamını ortaya koyarak anlamlı olabilir.

Bu çağrımız nettir: Roboskî Katliamı örtbas edilemez. Hakikat açığa çıkmalı, sorumlular hesap vermeli, cezasızlık son bulmalıdır” denildi.