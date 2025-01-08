Roboski katliamının yıl dönümünde köylüyü öldüren üsteğmen serbest bırakıldı

Van Özalp’te, 28 Aralık’ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen Seyithan Durdu ile kardeşi Zübeyt ve 15 yaşındaki yeğeni Ş.D.’ye devriye görevine çıkan Üsteğmen Y.A. tarafından dur ihtarında bulunulmadan ateş edildi. At üzerinde giden 34 yaşındaki dört çocuk babası Seyithan Durdu, karnından vuruldu.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, 1 Ocak’ta tutuklanan Üsteğmen Y.A., önceki gün cezaevinden tahliye edildi.

Cinayete tanık olan Durdu’nun kardeşi Zübeyt ve yeğeni Ş.D.'nin ise göçmen kaçakçılığı suçundan halen tutuklu oldukları öğrenildi.

Ş.D., 31 Aralık’ta Özalp Sulh Ceza Hakimliği’nde şu ifadeleri verdi:

“Seyithan ve Zübeyt amcamla 29 - 30 kişilik göçmen grubunu almaya gittik. Göçmenleri Dönerdere’de arabaya bindirdik. Gönderdikten sonra köyümüze doğru gittik. Lacivert renkli cip bizi takip etmeye başladı. Buzdan kayıp düştük. 250 metre gittikten sonra kanalın orada iki el ateş sesi duyduk. Ateş edenlerin asker olduğunu net gördüm.”

CENAZEYE KATILMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Zübeyt Durdu ise şöyle dedi:

“Bir araç bize doğru geliyordu. Kaçmaya başladık. Ş. ile Seyithan’ın düştüğünü ve aracın onlara yaklaştığını gördüm. Bir el ateş sesi duydum. Arkamı dönüp baktığımda bir askerin cenazeye bakıp gittiğini gördüm.”

Öte yandan Zübeyt Durdu ve Ş.D.'nin Seyithan Durdu'nun cenazesine katılmalarına dahi izin verilmedi.