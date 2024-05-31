Roboski'yi anan müdüre görevden alma ve dava

Urfa Halfeti’de bir okul müdürüne, Roboski Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşım gerekçesiyle kınama cezası verilerek hakkında dava açıldı.

Haber Merkezi

Urfa'nın Halfeti ilçesinde okul müdürlüğü yapan 3 isim, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboskİ ilçesinde 19'u çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiği katliamın 12'nci yıl dönümü olan 29 Aralık 2023 tarihinde WhatsApp adlı mesajlaşma uygulamasının "durum" bölümünde paylaşım yaptı. MA'nın haberine göre 3 müdür, gözaltına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Okul müdürlerine kınama cezası verildi. Sonrasında 3 isim de müdürlük görevlerinden alındı. İki müdür Bozova ilçesine, bir müdür ise Birecik ilçesine sürgün edildi.

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı da 3 isim hakkında soruşturma başlattı. Bir ismin soruşturması devam ederken, bir kişi hakkında "takipsizlik" kararı verildi. M.Ö. hakkında ise "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla iddianame hazırlandı. Urfa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, hazırlanan iddianameyi kabul etti. M.Ö. hakkında açılan davanın ilk duruşması 18 Eylül’de görülecek.