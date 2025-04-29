Roboski’de 160 ay geçti, failler hâlâ yargılanmadı

Haber Merkezi

Roboski İçin Adalet Girişimi, Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski köyünde savaş uçaklarının bombardımanıyla yapılan katliamın 160 ayında Sakarya Caddesi'nde bir araya geldi. “Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla” pankartının açıldığı açıklamada İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi Tanju Gündüzalp konuştu.

Katliamın insanların gözünün içine bakılarak işlenen bir insanlık suçu olduğunu belirten Gündüzalp, “Unutulmasın, ancak hukukun ayaklar altına alındığı, cezasızlığın politika haline geldiği düzenlerde, katliam sorumluları yargılanmaz. 100 yıllık katliamlar da Roboskî de, cezasızlık ve düzenin kanlı hafızasıdır" dedi.Roboski ve tüm katliamlar için adalet sağlanmadan gerçek barışın, özgürlüğün ve demokrasinin mümkün olmayacağının altını çizen Gündüzalp, devamla şunları söyledi:

“Roboski’den hesap sorulmadıkça, ‘Bir daha asla’ diyemeyeceğiz. İktidarın şiddet, baskı ve cezasızlık politikalarına karşı buradayız. Roboski'nin sorumluları yargılanana kadar, adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Tüm yaşam hakkı ihlalleri için; cezasızlığa hayır, Roboski'nin failleri yargılansın, hakikat ortaya çıksın diyoruz. "