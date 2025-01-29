Roboski’ye adalet gelene dek mücadele edeceğiz

Haber Merkezi

Roboski İçin Adalet Girişimi, Roboski Katliamı’nda yaşamını yitirenleri, katliamın 157’nci ayında andı. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 28 Aralık 2011’de 19’u çocuk 34 kişinin savaş uçaklarıyla katledilmesi üzerinden 157 ay geçerken Roboski İçin Adalet Girişimi Ankara’nın Sakarya Caddesi’nde açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi üyesi Sevil Turgut, 157 aydır adaleti aramaya devam ettiklerini belirtti. “Roboski bir insanlık suçudur" diye konuşan Turgut, adaletin hâlâ sağlanmadığını söyledi. Turgut son olarak şöyle konuştu:

"Adaletin olduğu, cezasızlığın olmadığı bir planda ancak insan haklarından söz edilebilir. Tüm katliamlar için adaleti sağlayacağımız güne kadar, ‘İnsan olarak ne yapabilirim?’ sorusunu soran herkesle her ayın 28’inci günü Roboski Katliamı’nı hatırlatmaya devam edeceğiz.”