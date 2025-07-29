Roboski’yi unutmadık

Haber Merkezi

Şırnak’ın Uludere Roboski köyünde 28 Aralık 2011’de aralarında çocukların da bulunduğu 34 kişinin katledildiği olayın aydınlatılması ve sorumluların yargılanması için kurulan Roboski İçin Adalet Girişimi, her ay düzenlediği anma etkinliğini sürdürdü.

Katliamın 163’ünü ayında Ankara Sakarya Caddesi’nde açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘‘Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla’’ pankartı açıldı.

Burada açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi Tanju Gündüzalp, katliama ilişkin hukuki sürecin hala işletilmediğini hatırlattı. Katliamın bir sistem meselesi olduğunu belirten Gündüzalp, katliamın cezasızlık yöntemi üzerine kurulu bir iktidar anlayışının utancı olduğunu vurgulayarak, ‘‘Roboski’yi unutmadık, unutmamak bir direniştir. Adalet talebimiz de Roboskî ile sınırlı değildir. 10 yıl boyunca ne Ankara Garı’nın ne de Suruç’un gerçek failleri yargılandı. Bu katliamlar, barışın sistematik şekilde nasıl hedef alındığını, cezasızlığın nasıl devlet politikasına dönüştüğünü göstermektedir’’ diye konuştu.