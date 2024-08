Rock grubu Aerosmith veda turnesini iptal etti

ABD'li efsanevi rock grubu Aerosmith, veda turnesini iptal ettiğini duyurdu.

"Dream On", "Walk This Way" ve "I Don't Want To Miss A Thing" gibi şarkılarıyla bilinen grup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla turnenin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada iptal nedeni olarak 76 yaşındaki solist Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlığın 'tamamen iyileşemeyecek olması' gösterildi.

Grubun iptal haberini duyurduğu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz gibi Steven'ın sesi eşi benzeri olmayan bir enstrümandır. Sesini sakatlanmadan önceki haline getirmek için aylarca yorulmadan çalıştı. Onun yanında en iyi sağlık ekibi olmasına rağmen mücadele ettiğini gördük. Ne yazık ki, ses yaralanmasının tamamen iyileşmesi mümkün değil.

Bir kardeşler grubu olarak turne sahnesinden emekli olmak için yürek burkan ve zor ama gerekli bir karar aldık. Grup olarak turne sahnesinden çekilme kararı aldık. Bizimle son bir kez daha yola çıkmak için sabırsızlanan herkese kelimelerle ifade edilemeyecek kadar minnettarız."

It was 1970 when a spark of inspiration became Aerosmith. Thanks to you, our Blue Army, that spark caught flame and has been burning for over five decades. Some of you have been with us since the beginning and all of you are the reason we made rock ‘n’ roll history.



It has been… pic.twitter.com/og43Q8Lwbt