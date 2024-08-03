Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Rock grubu Aerosmith veda turnesini iptal etti

ABD'li dünyaca ünlü rock grubu Aerosmith, solist Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle veda turnesini iptal ettiğini açıkladı.

Kültür Sanat
  • 03.08.2024 15:13
  • Giriş: 03.08.2024 15:13
  • Güncelleme: 03.08.2024 15:22
Kaynak: Haber Merkezi
Rock grubu Aerosmith veda turnesini iptal etti

ABD'li efsanevi rock grubu Aerosmith, veda turnesini iptal ettiğini duyurdu.

"Dream On", "Walk This Way" ve "I Don't Want To Miss A Thing" gibi şarkılarıyla bilinen grup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla turnenin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada iptal nedeni olarak 76 yaşındaki solist Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlığın 'tamamen iyileşemeyecek olması' gösterildi.

Grubun iptal haberini duyurduğu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz gibi Steven'ın sesi eşi benzeri olmayan bir enstrümandır. Sesini sakatlanmadan önceki haline getirmek için aylarca yorulmadan çalıştı. Onun yanında en iyi sağlık ekibi olmasına rağmen mücadele ettiğini gördük. Ne yazık ki, ses yaralanmasının tamamen iyileşmesi mümkün değil.

'MİNNETTARIZ'

Bir kardeşler grubu olarak turne sahnesinden emekli olmak için yürek burkan ve zor ama gerekli bir karar aldık. Grup olarak turne sahnesinden çekilme kararı aldık. Bizimle son bir kez daha yola çıkmak için sabırsızlanan herkese kelimelerle ifade edilemeyecek kadar minnettarız." 

Açıklamada, şu ana kadar satışa çıkan biletleri alan hayranlara paraların geri ödeneceği de aktarıldı.

Aerosmith, 1970 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde kurulmuştu. Grubun solisti ve kurucusu Steven Tyler da 54 yıldır Aerosmith'te yer alıyor.

BirGün'e Abone Ol