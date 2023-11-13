Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayısıyla son şampiyon Nuggets'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün üstün performansının yardımıyla Denver Nuggets'ı 107-104 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Rockets, özellikle dördüncü periyottaki skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği son şampiyon Nuggets'ı yenerek bu sezonki çıkışını sürdürdü.

Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya kadar yükselen Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 2 blok, Fred VanVleet 26 sayı ve 4 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu. Jeff Green 15 sayı ve 4 ribaunt, Dillon Brooks 10 sayı ve 4 ribaunt, Jalen Green 9 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle skora destek verdi.

10'uncu karşılaşmasında 2'nci kez kaybeden konferans lideri Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 36 sayı, 21 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptı. Michael Porter 25 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Reggie Jackson 14 sayı ve 4 ribauntla oynadı.