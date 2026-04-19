Rockets deplasmanda kaybetti, Lakers seride öne geçti

NBA play-off ilk turunda heyecan başladı. Batı Konferansı’nda Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers’a 107-98 mağlup olarak seriye yenilgiyle girdi.

Crypto.com Arena’da oynanan karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi.

Konuk ekipte Jabari Smith Jr. 16 sayı ve 12 ribaunt, Tari Eason 16 sayı ve 10 ribauntla “double-double” yaptı. Amen Thompson ise 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle mücadeleyi tamamladı.

LUKE KENNARD YILDIZLAŞTI

Ev sahibi Lakers’ta Luke Kennard 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken galibiyette belirleyici rol oynadı. LeBron James 19 sayı ve 13 asist, Deandre Ayton ise 19 sayı ve 11 ribauntla “double-double” katkısı verdi.

Doğu Konferansı’nda ise Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors’ı 126-113 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Rocket Arena’da oynanan karşılaşmada Donovan Mitchell 32 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Max Strus 24 sayı üretirken, James Harden 22 sayı ve 10 asistle “double-double” yaptı.

Konuk ekip Raptors’ta RJ Barrett 24, Scottie Barnes 21 ve Brandon Ingram 17 sayıyla oynadı.