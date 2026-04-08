Rockets seriyi 7 maça çıkardı: Thunder liderliğini pekiştirdi

NBA’de Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns’ı 119-105 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Maça ilk beşte başlayan Alperen Şengün, yaklaşık 28 dakikada 12 sayı, 14 ribaunt ve 6 asist üreterek double-double yaptı ve takımının dengeli hücum organizasyonunda önemli rol oynadı.

Rockets’ta skor yükünü Kevin Durant 24 ve Amen Thompson 22 sayıyla üstlendi. Bu sonuçla Houston, sezonun 50. galibiyetine ulaşarak Batı Konferansı’ndaki üst sıralardaki yerini korudu. Phoenix cephesinde Devin Booker’ın 31 sayısı galibiyet için yeterli olmazken, Suns sezonun 36. mağlubiyetini aldı.

OKC, LAKERS'A FARK ATTI

Gecenin bir diğer maçında Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 123-87 gibi farklı bir skorla geçti.

Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander 25 sayıyla öne çıkarken, Isaiah Joe 18 sayılık katkı verdi. Bu galibiyetle üst üste 6. kez kazanan Oklahoma ekibi, sezon genelinde 63. galibiyetine ulaştı.

Lakers tarafında Rui Hachimura 15 sayıyla en skorer isim olurken, Drew Timme ve Nick Smith Jr.’ın 11’er sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Los Angeles temsilcisi, bu sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini aldı.