Rock’ın Karanlık Prensi Alice Cooper İstanbul'a geliyor

Karanlık Prens lakaplı rock müziğin efsanevi ismi Alice Cooper, 13 Haziran 2026 Cumartesi akşamı İstanbul Lifepark'ta sahne alacak. Neo Events organizasyonuyla gerçekleşecek bu unutulmaz konser, Cooper’ın yarım asrı aşan kariyerine adeta bir veda gecesi niteliğinde olacak.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca albüm satan, dev arenalarda biletleri tüketen efsane müzisyen; “School’s Out”, “Poison”, “No More Mr. Nice Guy” ve “I’m Eighteen” gibi klasikleşmiş şarkılarını İstanbul seyircisiyle hep bir ağızdan söyleyecek. Son albümleri Detroit Stories ve Road’dan özel parçalar da bu gecede sahnede yerini alacak.

Sahneye çıktığında yalnızca şarkı söyleyen değil, bir karaktere de bürünen Cooper, gotik teatral anlatımı, kara mizahı ve benzersiz performans diliyle etkileyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Bu konser, sadece bir müzik etkinliği değil rock tarihinin yaşayan bir efsanesine tanıklık etme fırsatı olacak.

İSTANBUL'A YENİDEN DÖNÜYOR

Daha önce Hollywood Vampires projesiyle Lifepark’ta sahne alan Cooper, “İstanbul’a yeniden dönmek istiyorum” sözünü bu konserle yerine getiriyor. Kariyeri boyunca enerjisini daima taze tutan sanatçı, bu kez nostaljiyi modern rock tınılarıyla birleştirerek izleyicisini hem geçmişe hem bugüne taşıyacak.

Neo Events imzalı prodüksiyon; yılın en güçlü rock gösterilerinden biri olarak öne çıkıyor. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte sahne önü ve VIP kategorilerindeki avantajlı dönem biletleri tükendi. Genel satıştaki biletlerin de kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

13 Haziran Cumartesi günü, kapılar 17.00’de açılacak. İki konuk sanatçının performansının ardından Alice Cooper saat 21.00’de Lifepark izleyicisiyle buluşacak. Yaz sezonunun en çok konuşulacak konserlerinden biri, şimdiden rock takviminde özel bir yere sahip.