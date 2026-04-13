Rockstar Games'e siber saldırı: Fidye istendi, veri sızıntısı tehdidi

Dünya oyun sektörünün önde gelen şirketlerinden Rockstar Games, bir kez daha siber saldırıyla gündeme geldi.

Saldırıyı üstlenen hacker grubu ShinyHunters, şirketten fidye talep ederken ödeme yapılmaması halinde ele geçirilen verileri kamuoyuna sızdırmakla tehdit etti.

Uluslararası teknoloji basınında yer alan bilgilere göre saldırı, doğrudan Rockstar’ın kendi sistemlerinden ziyade üçüncü taraf bir yazılım üzerinden gerçekleştirildi.

Şirketin kullandığı bulut tabanlı analiz araçlarına erişim sağlayan saldırganların, bu sistemler üzerinden veri elde ettiği ifade edildi.

"OYUNCULARI ETKİLEMİYOR"

Rockstar cephesinden yapılan açıklamada, olayın sınırlı kapsamda olduğu ve oyuncuları doğrudan etkileyecek bir durum bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, kullanıcı hesapları, şifreler ya da oyun içi verilerin saldırıdan etkilenmediği özellikle belirtildi.

Şirket ayrıca, merakla beklenen Grand Theft Auto VI’nın geliştirme sürecinde herhangi bir aksama öngörülmediğini duyurdu.

FİDYE İSTENİYOR

Saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden ShinyHunters ise yayımladığı mesajda Rockstar’a 14 Nisan’a kadar süre tanıdı.

Grup, bu tarihe kadar fidyenin ödenmemesi halinde ele geçirilen verilerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Fidyenin miktarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Sızdırılan verilerin kapsamı netlik kazanmazken, yabancı kaynaklarda şirket içi yazışmalar, iş ortaklıklarına dair belgeler ve pazarlama planlarının risk altında olabileceği değerlendiriliyor. Rockstar ise bu verilerin “kritik nitelikte olmadığını” savunuyor.

Öte yandan bu olay, Rockstar’ın son yıllarda karşı karşıya kaldığı ilk siber saldırı değil. 2022 yılında yaşanan veri sızıntısında, Grand Theft Auto VI’ya ait erken geliştirme görüntüleri internete düşmüş ve oyun dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.