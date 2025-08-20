Giriş / Abone Ol
Rodaport’ta 18. yüzyıl koşulları

Çalışma Yaşamı
  • 20.08.2025 05:00
Sendikalı işçinin işten çıkartılması üzerine işçiler liman önünde direnişe başladı. (Fotoğraf: Evrensel)

Emek Servisi

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Bursa Gemlik’teki Rodaport Limanı’nda işçilerin hak gasplarını ve sendikal örgütlenmeye yönelik baskıları Meclis gündemine taşıdı.

Düşük ücret, zorunlu mesai, iş güvenliği eksiklikleri ve işten atmaların yaşandığını belirten Bayhan, “Ortaya çıkan tablo insanca çalışmanın ihlalidir, 18. yüzyılın köleci düzenini andırıyor” dedi.

Düşük ücrete karşılık sık yaşanan iş kazaları, kötü yemekler, ağır koşullarına ilişkin Çalışma Bakanlığı’na yazılı soru önergesi veren Bayhan, sendikal hakların tanınmaması, işten atmalar ve iş güvenliği ihlalleri konusunda Bakanlığı göreve çağırdı.

