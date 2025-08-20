Rodaport’ta 18. yüzyıl koşulları
Emek Servisi
EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Bursa Gemlik’teki Rodaport Limanı’nda işçilerin hak gasplarını ve sendikal örgütlenmeye yönelik baskıları Meclis gündemine taşıdı.
Düşük ücret, zorunlu mesai, iş güvenliği eksiklikleri ve işten atmaların yaşandığını belirten Bayhan, “Ortaya çıkan tablo insanca çalışmanın ihlalidir, 18. yüzyılın köleci düzenini andırıyor” dedi.
Düşük ücrete karşılık sık yaşanan iş kazaları, kötü yemekler, ağır koşullarına ilişkin Çalışma Bakanlığı’na yazılı soru önergesi veren Bayhan, sendikal hakların tanınmaması, işten atmalar ve iş güvenliği ihlalleri konusunda Bakanlığı göreve çağırdı.