Rodos Adası’nda tahliyeler sürüyor

Yunanistan’da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Rodos Adası’nda da binlerce kişinin tahliyesi sürüyor.

Yangınlardan en çok etkilenen bölge olan Rodos Adası’ndan şu ana kadar en 40 bin kişi tahliye edilirken, bölgede bulunanların tahliyesi devam ediyor. Yangınlar şiddetli rüzgarlar nedeniyle yayılmaya devam ederken, itfaiye ekiplerinin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Rodos Adası’nda bazı bölgelerde kontrolün sağlanmasının ardından en az 2 bin kişi evlerine dönerken, yangınlar nedeniyle adaya yapılacak birçok uçuş iptal edildi. Tur organizasyonları da Rodos Adası’ndaki etkinliklerini askıya alırken, tatilini Yunanistan’da geçirmeyi planlayan 39 bin kişiye daha sonra kullanmak üzere yeni rezervasyon seçenekleri sunuldu.