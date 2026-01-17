Rodrigo Becao resmen Kasımpaşa'da

Fenerbahçe’de ayrılığı gündemde olan Rodrigo Becao ile ilgili beklenen gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacının Kasımpaşa’ya kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na resmen bildirdi.

Bu hamleyle birlikte Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan üç futbolcu İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao, ara transfer döneminde Kasımpaşa’nın yolunu tutmuş oldu.

TEDESCO DÖNEMİNDE GÖZDEN DÜŞTÜ

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanan Becao, sezon boyunca yalnızca bir maçta görev aldı. Brezilyalı stoper, Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada 84. dakikada Oosterwolde’nin yerine oyuna girdi ve sahada 6 dakika kaldı.