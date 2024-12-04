Rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı, yolcu yola düştü
Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten yolcunun düşmesi araç kamerasına yansıdı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Esenyurt'ta, yerinden fırlayan rögar kapağının metrobüsün kapısını kırması nedeniyle araçtan düşen yolcunun yaralanması araç kamerasınca kaydedildi.
Dün (3 Aralık), Saadetdere'den Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yaşanan olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, metrobüste orta kapıya dayanan yolcunun kapının kırılmasıyla yola düşmesi yer aldı.
Görüntülerde, diğer yolcuların yaşadığı panik de dikkati çekti.
Öte yandan dün hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Saadetdere'den Beylikdüzüne doğru sefer yapan metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırlamıştı.
Metrobüsün kapısı fırlayan kapağın çarpmasıyla kırılırken, bu sırada bir yolcu darbenin etkisiyle açılan kapıdan yola düşüp yaralanmıştı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bölgede tek şeritten sağlanırken ekiplerin çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü.
Metrobüsün sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.