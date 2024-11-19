Roger Federer'den tenisi bırakmaya hazırlanan Rafael Nadal'a duygusal veda

Tenis tarihinin en büyük oyuncularından Roger Federer, en büyük rakibi olarak gördüğü bir başka efsane Rafael Nadal için veda mesajı yayımladı.

Rafael Nadal'ın bugün başlayan ve katılacağı son turnuva öncesi sosyal medya hesabından uzun bir mesaj paylaşan Federer, Nadal hakkında övgü dolu sözler kullandı.

"KİMSENİN YAPAMAYACAĞI ŞEKİLDE MEYDAN OKUDUN"

Sözlerine Nadal'ın sevinç ifadesi olan 'Vamos' diyerek başlayan ve İspanyol raketin sosyal medya hesabını etiketleyen Federer, "Benim seni yenmeyi başardığımdan daha fazla kez beni yendin. Bana kimsenin yapamayacağı şekilde meydan okudun" ifadelerini kullandı.

Nadal sayesinde tenisi daha çok sevdiğini ve oyun tarzını pek çok kez güncellemek zorunda kaldığını vurgulayan İsviçreli raket, ilk kez karşılaştıkları 2004 yılından bu yana 20 sene geçtiğini hatırlattı.

Federer, mesajını "Bilmeni isterim ki eski dostun her zaman senin için tezahürat yapıyor ve bundan sonra yapacağın her şeyi desteklemeye devam edecek" sözleriyle tamamladı.

Federer'in Nadal için yayınladığı veda mesajı şu şekilde:

"Tenisten mezun olmaya hazırlanırken, belki duygusallaşmadan önce paylaşmak istediğim birkaç şey var.



Bariz olanla başlayalım: Beni yendin, hem de çok. Benim seni yenmeyi başardığımdan daha fazla. Bana kimsenin yapamayacağı şekilde meydan okudun. Toprak zeminde, sanki senin arka bahçene adım atıyormuşum gibi hissettim ve beni sadece yerimi korumak için hiç düşünmediğim kadar çok çalıştırdın. Oyunumu yeniden hayal etmemi sağladın, hatta raket kafamın boyutunu değiştirecek kadar ileri gittin, herhangi bir avantaj umuduyla.



Batıl inançları olan biri değilimdir ama sen bunu bir üst seviyeye taşıdın. Tüm süreciniz. Tüm o ritüeller. Su şişelerini oyuncak askerler gibi dizmek, saçını düzeltmek, iç çamaşırını ayarlamak... Hepsi en yüksek yoğunlukta. Gizliden gizliye, tüm bunları sevdim. Çünkü çok eşsizdi, çok sendin.

'OYUNDAN DAHA FAZLA ZEVK ALMAMI SAĞLADIN'

Ve biliyor musun Rafa, oyundan daha fazla zevk almamı sağladın.

Tamam, belki ilk başta değil. 2004 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez 1. sıraya yükseldim. Dünyanın zirvesinde olduğumu sanıyordum. Ve öyleydim de - ta ki iki ay sonra Miami'de kırmızı kolsuz tişörtünle korta çıkıp pazularını gösterene ve beni ikna edici bir şekilde yenene kadar. Senin hakkında duyduğum tüm o dedikodular -Mallorca'dan gelen bu harika genç oyuncu, nesilden nesile geçen bir yetenek, muhtemelen bir gün büyük bir şampiyonluk kazanacak- sadece aldatmaca değildi.

'TÜM TENİS DÜNYASINI GURURLANDIRDIN'

İkimiz de yolculuğumuzun başındaydık ve bu yolculuğu birlikte tamamladık. Yirmi yıl sonra, Rafa, söylemeliyim ki: Ne kadar inanılmaz bir dönem geçirdin. 14 Fransa Açık da dahil olmak üzere-tarihi! İspanya'yı gururlandırdın... Tüm tenis dünyasını gururlandırdın.



Paylaştığımız anıları düşünüp duruyorum. Bu sporu birlikte tanıtmak. O maçı yarı çim, yarı toprak zeminde oynamak. Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 50.000'den fazla taraftarın önünde oynayarak tüm zamanların seyirci rekorunu kırmak. Her zaman birbirimizi güldürmek. Sahada birbirimizi yıpratmak ve bazen kupa törenlerinde neredeyse kelimenin tam anlamıyla birbirimizi tutmak zorunda kalmak...

2016'da Rafa Nadal Akademisi'nin açılışına yardımcı olmam için beni Mallorca'ya davet ettiğin için hâlâ minnettarım. Aslında kendimi davet ettirmiş sayılırım. Orada olmam konusunda ısrar etmeyecek kadar kibar olduğunu biliyordum ama bunu kaçırmak istemedim. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için her zaman bir rol model oldunuz ve Mirka ve ben çocuklarımızın akademilerinizde eğitim almış olmasından çok memnunuz. Çok eğlendiler ve diğer binlerce genç oyuncu gibi çok şey öğrendiler. Yine de çocuklarımın eve solak olarak tenis oynayarak döneceklerinden hep endişe etmişimdir.



Ve sonra Londra vardı. 2022'deki Laver Kupası. Final maçım. Orada rakibim olarak değil ama çiftler partnerim olarak yanımda olman benim için çok şey ifade ediyordu. O gece seninle kortu paylaşmak ve o gözyaşlarını paylaşmak, sonsuza dek kariyerimin en özel anlarından biri olacak.



Rafa, destansı kariyerinin son dönemine odaklandığını biliyorum. Bittiğinde konuşacağız. Şimdilik, başarında büyük rol oynayan aileni ve ekibini kutlamak istiyorum. Ve bilmeni isterim ki eski dostun her zaman senin için tezahürat yapıyor ve bundan sonra yapacağın her şey için de aynı şekilde tezahürat yapacak.



Her zaman en iyi dileklerimle, hayranın.

Roger."

Vamos, @RafaelNadal!



As you get ready to graduate from tennis, I’ve got a few things to share before I maybe get emotional.



Let’s start with the obvious: you beat me—a lot. More than I managed to beat you. You challenged me in ways no one else could. On clay, it felt like I… — Roger Federer (@rogerfederer) November 19, 2024

NADAL'IN VEDA TURNUVASI

Tenis tarihinin efsane ismi 38 yaşındaki Rafael Nadal, geçen ay yaptığı açıklamayla tenise veda edeceğini duyurmuştu. Nadal son olarak bugün başlayan Davis Cup turnuvasında İspanya'yı temsil edecek.

11 bin kişilik salondaki bütün koltuklar satılırken İspanya ilk maçına bugün Hollanda karşısında çıkacak. İspanya kaybederse Nadal'ın tenis kariyeri bu akşam sona erecek. İspanya yoluna devam ederse, yarı finalde Almanya - Kanada galibiyle eşleşecek. Turnuvada dev final ise 24 Kasım Pazar günü oynanacak.

"EMEKLİ OLMAK İÇİN DEĞİL KAZANMAK İÇİN GELDİM"

Turnuva öncesi konuşan Nadal, "Emekli olmak için değil, takımın kazanmasına yardım etmek için buradayım. Bugüne kadar tutku, aşk ve adanmışlıkla çalıştım. Profesyonel kariyerime veda ederken bunun huzurunu yaşıyorum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım" açıklamasını yapmıştı.