‘Rojava, Ankara’ya açılabilir’

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Suriye’nin kuzeyinde HTŞ yönetimine bağlı silahlı gruplar ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmalar patlak verirken Rojava yönetiminin Şam ile müzakerelerin başarısız olması durumunda “Türkiye’ye açılma seçeneğini değerlendirdiği” belirtildi.

HTŞ’nin Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ordu birliklerinin, SDG’nin saldırılarına karşı Münbiç kırsalındaki Kiyariye köyü ve çevresine “SDG tarafından kullanılan ateş kaynaklarını” hedef alan “nokta atışı operasyonlar” gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Saldırı iddialarını reddederek Deyr Hafir’deki saldırılara karşı meşru müdafaa yaptıklarını savunan SDG ise “Aksine, hükümete bağlı disiplinsiz gruplar, Dêr Hafir bölgesindeki cephe hatlarına saldırılarını ve ihlallerini sürdürmekte” dedi. Açıklamada “Ateşkesin geçerli olduğu bu dönemde hükümet sorumluluklarını yerine getirmeli ve kontrol altındaki disiplinsiz grupların denetimini sağlamalı” ifadeleri kullanıldı.

‘SÜREÇLE BAĞLANTILI’

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise özel kaynaklarına dayandırdığı haberinde, “Rojava yönetiminin Şam’la yürütülen müzakerelerin başarısız olması durumunda ‘Misak-ı Milli’ye katılmak dahil’ Türkiye’ye açılma seçeneğini değerlendirdiğini” bildirdi. Bazı kaynaklar Türkiye’nin SDG’yi “potansiyel bir müttefik” olarak kendi siyasi safına çekmek amacıyla HTŞ ile uzlaşma ihtimalini engellediğini ileri sürdü. Haberde Ankara’nın PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen sürecin bu stratejiyle bağlantılı olabileceği ve bunun Suriye’nin kuzeyindeki dengeleri yeniden çizmeye yönelik stratejik bir hazırlık olduğu” yorumu yapıldı.