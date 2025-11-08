Rojava'da ilk ABD şirketi açıldı

Rudaw’ın haberine göre, IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon’un eski sözcüsü ve şu anda Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği'nin (APIKUR) de sözcülüğünü yapan Albay Myles Caggins tarafından kurulan “Words Warriors”, Rojava’da ofis açan ilk Amerikan şirketi oldu.

Şirket, yurtdışındaki petrol, enerji ve inşaat firmalarının Kuzey ve Doğu Suriye’de faaliyet göstermesine danışmanlık yapmayı hedefliyor.

PETROL, GAZ VE İNŞAAT ŞİRKETLERİNE DANIŞMANLIK

Caggins, “Suriye'de, ticari ve özel sektör açısından iki farklı proje üzerinde çalışıyoruz. Petrol ve gaz şirketlerine, Suriye'nin kuzey ve doğusunda işlerini başlatmalarına yardımcı olmak için danışmanlık yapıyoruz” dedi.

Caggins ayrıca ABD Ordusu Mühendisler Birliği ile de çalıştıklarını, bölgedeki üslerde küçük ölçekli inşaat projelerine Amerikan mühendislerinin danışmanlık yaptığını belirtti.

Haberde 2019–2020 arasında Uluslararası Koalisyon Sözcülüğü görevini yürüten Caggins'in, bu süreçte Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Rojava Özerk Yönetimi ile yakın ilişkiler kurduğu ifade edildi. Şu anda Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği’nin (APIKUR) de sözcülüğünü yapan Caggins, şirketin bu ilişkilerden yararlanarak Amerikan yatırımcıları bölgeye çekmeyi amaçladığını söyledi.

Words Warriors, projelerinde yerel iş gücünü önceliklendirdiğini ve çalışmaların yüzde 90’ının Kuzey ve Doğu Suriye halkı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Şirket, sürdürülebilir enerji, petrol ve altyapı alanlarında ABD’li şirketlerle Kürt yönetimi arasında “uzun vadeli ekonomik istikrarı destekleyecek” iş birlikleri geliştirmeyi planlıyor.