Rojava'da seferberlik ilan edildi

Şam yönetimine bağlı grupların saldırılarının artması üzerine Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi bölge genelinde seferberlik ilan etti. Açıklamada sürecin “varlık yokluk mücadelesi” olduğu vurgulandı.

Rudaw’ın haberine göre Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, Şam hükümetine bağlı silahlı cihatçı grupların anlaşmaları ihlal ederek birçok cephede saldırıya geçtiğini açıkladı.

Özerk Yönetim, iyi niyet göstergesi olarak bazı bölgelerden çekilme kararına rağmen saldırıların durmadığını belirtti.

Açıklamada, Şam’ın askeri tırmanışta ısrar ettiği vurgulanarak saldırıların “halkların kardeşliği ve kültürel çeşitlilik” modelini hedef aldığı ifade edildi. Mevcut sürecin kritik bir aşamada olduğu kaydedilen bildiride, halka seferberlik çağrısı yapıldı.

Açıklamada "Halkımızı hazırlıklı olmaya, öz savunma ilkesini benimsemeye, askeri güçlerinin etrafında kenetlenmeye, şehirlerini savunmaya ve onurlarını korumak için mücadeleye katılmaya çağırıyoruz. Varoluşsal bir savaşla karşı karşıyayız. Devrimin kazanımlarını korumanın tek yolu devrimci halk direnişidir" denildi.

Özerk Yönetim, tüm kesimleri Demokratik Suriye Güçleri ve Kadın Savunma Birlikleri ile birlikte hareket etmeye davet ederken, Fırat’ın batısındaki stratejik noktalarda çatışmaların şiddetlenerek sürdüğü aktarıldı.