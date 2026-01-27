Rojava katliamını acilen durdurun çağrısı yapıldı

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Rojava'da derinleşen insani kriz ve devam eden saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası mekanizmalara acil çağrıda bulundu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak’tan bu yana bölgenin çok boyutlu ve kapsamlı bir saldırı altında olduğu belirtilerek, Kürt halkı ve bölgedeki diğer halkların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Güvenilir kaynakların, saldırıların Suriye Geçiş Hükümeti ve bağlantılı cihatçı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini doğruladığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırılar sırasında sivillerin katledildiği, yüz binlerce insanın göçe zorlandığı, yargısız infazların ve işkencelerin yapıldığı kaydedildi. Ayrıca IŞİD üyelerinin tutulduğu cezaevlerine yönelik saldırıların, bu kişilerin kaçmasına veya salıverilmesine yol açtığı uyarısı yapıldı. Alt yapı tesislerinin tahrip edilmesi nedeniyle halkın temel gıda ve tıbbi malzemeye erişemediği bildirildi.

5 MADDELİK ACİL EYLEM PLANI

ÖHD, katliamın durdurulması için şu adımların atılmasını talep etti:

• Saldırıların derhal durdurulması ve halkın can güvenliğinin sağlanması.

• BM Güvenlik Konseyi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) devreye sokması.

• İnsani yardım koridorlarının ve güvenli bölgelerin oluşturulması.

• Rojava’nın hukuki ve siyasi statüsünün uluslararası toplumca tanınması.