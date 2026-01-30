Rojava özerk yönetiminden ABD ve Fransa’ya teşekkür

Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, HTŞ’nin kontrolündeki Şam yönetimi ile SDG arasında varılan anlaşma için arabuluculuk yapan ABD ve Fransa'ya teşekkür etti.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Ahmed, güvenlik güçlerinin bölgeye girişinin “sorumlu ve kademeli bir entegrasyon sürecini garanti altına almak için” gerçekleştiğini belirtti.

Ahmed, bu sürecin “tüm bileşenlerin ortaklığını ve onurunu koruyacağını” da sözlerine ekledi.

“GARANTÖR ROLÜ OYNAYACAKLARINI UMUYORUZ”

Ahmed'in açıklamasının tamamı şöyle:

“Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olmak üzere, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasında istikrar yolunda önemli bir adım teşkil eden bir anlaşmaya varılması için yoğun çaba gösteren arabulucu devletlere ve taraflara derin şükranlarımızı sunarız.

Entegrasyon sürecinin gerçekleşmesinde garantör rolü oynayacaklarını umuyoruz.

Güvenlik güçlerinin (bölgeye) girişi, tüm bileşenlerin ortaklığını ve onurunu koruyan, farklı bölgelerde adil ve dengeli bir kalkınmanın yolunu açan, sorumlu ve kademeli bir entegrasyon sürecini garanti altına almak için gerçekleşmektedir.

Suriye'nin birliğine hizmet eden, toplumsal barışı güçlendiren, yeni bir istikrar ve kalkınma döneminin temelini atan ve Efrin ile Serêkaniyê halkının bölgelerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşünü sağlayan entegrasyon sürecini başarıya ulaştırma konusundaki kararlılığımızı teyit ediyoruz.”