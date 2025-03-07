Rojava yönetimi, Lazkiye'deki çatışmalardan yeni Suriye hükümetini sorumlu tuttu

2 gündür Suriye'nin batısındaki Lazkiye'de Esad yanlısı güçlerle yeni Suriye yönetimi arasında devam eden çatışmalara ilişkin Rojava Özerk Yönetimi açıklama yayımladı.

Rojava'daki yönetim, yaşanan çatışmalardan yeni Suriye hükümetini sorumlu tuttu.

Rudaw'ın aktardığına göre söz konusu açıklamada, “Bu durumun temel sebebinin, Şam’daki yetkililerin Suriye gerçeğini kabul etmemesi ve ülkedeki çok kimlikli ve mezhepli yapıyı göz ardı etmesi olduğunu vurguluyoruz” denildi.

Bu çatışmaların Suriye'yi felakete sürükleyeceğini ve halka yönelik yeni katliamlara yol açabileceğine vurgu yapılan açıklamada iki tarafa da 'sağduyu ve akılcı hareket etme' çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Suriye’nin gerçek ve kalıcı bir çözüme ulaşması için kapsamlı bir ulusal diyalog sürecine ihtiyaç vardır. Bu diyalog, Suriye’nin tüm etnik ve mezhepsel yapılarının taleplerini göz önünde bulundurmalıdır" ifadelerine yer verildi.