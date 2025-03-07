Rojava yönetimi, Lazkiye'deki çatışmalardan yeni Suriye hükümetini sorumlu tuttu
Rojava yönetimi, Suriye'nin batısındaki Lazkiye bölgesinde Esad yanlısı güçlerle yeni Suriye yönetimi arasında devam eden çatışmalardan geçici hükümeti sorumlu tuttu. Açıklamada, Şam'daki yeni yönetimin Suriye toplumunun çok mezhepli ve kimlikli yapısını göz ardı ettiği vurgulandı.
2 gündür Suriye'nin batısındaki Lazkiye'de Esad yanlısı güçlerle yeni Suriye yönetimi arasında devam eden çatışmalara ilişkin Rojava Özerk Yönetimi açıklama yayımladı.
Rojava'daki yönetim, yaşanan çatışmalardan yeni Suriye hükümetini sorumlu tuttu.
Rudaw'ın aktardığına göre söz konusu açıklamada, “Bu durumun temel sebebinin, Şam’daki yetkililerin Suriye gerçeğini kabul etmemesi ve ülkedeki çok kimlikli ve mezhepli yapıyı göz ardı etmesi olduğunu vurguluyoruz” denildi.
Bu çatışmaların Suriye'yi felakete sürükleyeceğini ve halka yönelik yeni katliamlara yol açabileceğine vurgu yapılan açıklamada iki tarafa da 'sağduyu ve akılcı hareket etme' çağrısı yapıldı.
Açıklamada, "Suriye’nin gerçek ve kalıcı bir çözüme ulaşması için kapsamlı bir ulusal diyalog sürecine ihtiyaç vardır. Bu diyalog, Suriye’nin tüm etnik ve mezhepsel yapılarının taleplerini göz önünde bulundurmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Lazkiye bölgesinde Esad yanlısı güçler, HTŞ öncülüğündeki yeni Suriye yönetiminin askerlerine saldırı düzenledi. Çatışmaların devam ettiği belirtilirken yeni Suriye ordusuna mensup 10'dan fazla askerin öldürüldüğü bildirildi. Öte yandan Tartus ve Humus'ta akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildi.