Rojava Yönetimi'nden Colani ile yapılan anlaşma hakkında açıklama: Amaç operasyonları durdurmak

Rojava Demokratik Özerk Yönetimi Yürütme Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed, dün akşam Suriye Geçici Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı olarak atadığı HTŞ lideri Colani ise SDG lideri Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma hakkında konuştu.

Rudaw'ın aktardığına göre İlham Ahmed, Mazlum Abdi ve Colani arasında imzalanan anlaşmanın, "kıyı bölgesindeki olayların ve Suriye toprakları üzerindeki tüm askeri operasyonların durdurulması" amacını taşıdığını söyledi.

"AMAÇ ACI OLAYLARI DURDURMAK"

İlham Ahmed "DSG güçlerimiz ile Suriye Geçiş yönetimi arasındaki anlaşma, halkımızın kıyı bölgesinde tanık olduğu acı olaylar çerçevesinde yapılmıştır ve bu adımın amacı bu olayları durdurmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İlham, anlaşmanın diğer bir amacının da "Suriye toprakları üzerindeki tüm askeri operasyonların durdurulması" olduğunu kaydetti.

Ahmed, şunları belirtti:

"Bu anlaşmanın, kapsayıcı bir ulusal barışın önünü açmasını, Kürtlerin ve diğer tüm bileşenlerin siyasi sürece adil bir şekilde katılımını sağlayacak gerçek bir dönüşüm sürecine zemin hazırlamasını umut ediyoruz. Ayrıca, ülke içinde ve dışında bulunan göçmenlerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü mümkün kılacak bir ortam oluşturulmasını hedefliyoruz.

Suriye'nin gücü, onun çok renkli yapısında ve genç kadınları ile erkeklerinin mücadeleci ruhunda yatmaktadır."

SDG VE HTŞ ARASINDAKİ ANLAŞMA

SDG ile HTŞ'nin öncülüğünde oluşturulan geçici Suriye hükümeti arasında dün 8 maddelik bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmanın maddeleri şu şekilde:

1- Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte temsil edilme ve devlet kurumlarına katılım hakkı, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak liyakat esasına göre güvence altına alınacaktır.

2- Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir unsuru olarak kabul edilecek ve vatandaşlık hakları ile anayasal hakları güvence altına alınacaktır.

3- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacaktır.

4- Kuzeydoğu Suriye’deki (Rojava) tüm sivil ve askeri kurumlar, Suriye devleti yönetimi çerçevesinde entegre edilecek; sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları devlet kontrolüne alınacaktır.

5- Tüm Suriyeli mültecilerin kendi şehir ve köylerine geri dönüşü güvence altına alınacak ve korunmaları Suriye devleti tarafından sağlanacaktır.

6- Suriye devleti, Esad rejiminin kalıntılarıyla ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede desteklenecektir.

7- Bölünmeye yönelik çağrılar, nefret söylemi ve toplumdaki ayrışmayı körükleyen girişimler reddedilecektir.

8- Uygulama komisyonları, anlaşmanın yıl sonuna kadar tamamen hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecektir.