Rojava Yönetimi'nden Colani'nin imzaladığı 'geçici anayasaya' tepki

Rojava'daki Özerk Yönetimi, geçici Suriye hükümetinin cumhurbaşkanı olarak atanan HTŞ lideri Colani'nin imzaladığı ve 5 sene boyunca geçerli olacağı ilan edilen 'geçici anayasaya' tepki gösterdi.

Rudaw'ın aktardığına göre Rojava Özerk Yönetimi, HTŞ öncülüğündeki hükümetin duyurduğu “geçiş süreci anayasa taslağı”nın bileşenlerin ruhu ve kimliğini yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamada, söz konusu geçici anayasa taslağındaki maddelerin 'Baas rejiminin dayandığı yasalarla birebir aynı' olduğu ve 'Suriye’nin gerçekliğinden ve çeşitliliğinden uzak olduğu' vurgulandı.

"ULUSAL BİLEŞENLERİN KATILIMINDAN UZAK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu anayasa taslağı Suriye halkının; Kürt, Arap, Süryani ve Asurilere kadar tüm bileşenlerin ruhunu ve kimliğini yansıtan hiçbir işaret barındırmıyor. Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi olarak, Suriye’de demokratik bir geleceğin ve ülkedeki iş birliğini güçlendiren ulusal katılımın belirlenmesi için, Suriye halkının dayanışmasına ve birliğine ihtiyaç olduğunu belirtiyoruz. Ayrıca bu geçici yasa taslağının Suriye çeşitliliğe ve Suriye ulusal bileşenlerinin katılımından uzak olduğunu, dolayısıyla bu bildirinin halkın karşı çıktığı önceki durumun uzantısı olan ‘bireysel zihniyeti’ bir kez daha yansıttığını belirtiyoruz.

'SURİYE YARASI YİNE AÇIK KALIR'

Bu geçici anayasa taslağı halkımızın temsilini temsil etmiyor ve Suriye’nin gerçek kimliğini tanımamaktadır. ‘Suriye’de gerçek demokrasiyi kurma girişimlerini zayıflatmanın’ bir biçimi ve çerçevesidir. Ayrıca içeriği Suriye’den ve halkının umutlarından çok uzaktır. Olması gereken doğru anayasa, Suriye’nin geleceği ve nesiller boyu sürecek kalıcı demokratik bir yol olarak tüm bileşenlerin üzerinde uzlaştığı anayasadır. Umuyoruz ki bazı dışlayıcı, dar görüş ve düşünceler bizi tekrar başa döndürmez çünkü Suriye yarası yine açık kalır.”

Colani'nin imzaladığı anayasanın ikinci maddesindeki "Cumhurbaşkanının dini İslam'dır ve İslam hukuku (fıkıh), yasaların temel kaynağıdır" ifadesi tartışmalara yol açmıştı.

5 SENE YÜRÜRLÜKTE KALACAK

Törende konuşan geçici anayasayı hazırlama komitesi üyesi Suriyeli siyaset bilimci Dr. Abdulhamid el Avak, söz konusu anayasanın 5 sene boyunca yürürlükte kalacağını duyurmuştu.

PYD'Lİ MÜSLİM, "DEVLETİN ORTAĞI OLDUK" DEMİŞTİ

Öte yandan Lazkiye'de Alevi katliamı sürerken HTŞ lideri Colani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi arasında, SDG güçlerinin orduya entegrasyonunu öngören 8 maddelik bir mutabakat metni imzalanmıştı.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan PYD yöneticisi Salih Müslim, "Biz resmen bu devletin bir ortağıyız" demişti.