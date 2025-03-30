Rojava Yönetimi'nden Şam'da ilan edilen yeni kabineye tepki: Verdikleri kararları uygulamayacağız

Rojava'daki Özerk Yönetim, geçici Suriye hükümetinin açıkladığı yeni kabineye tepki gösterdi.

Dün açıklanan kabinede mevcut İçişleri, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından değişiklik yapılmazken yeni isimler de HTŞ öncülüğündeki güçlerden seçildi.

Rudaw'ın aktardığına göre Rojava Özerk Yönetimi, kabinede adaletli bir temsil olmadığı yönünde açıklama yaptı.

"Suriye halkının tüm unsurlarının adil ve gerçek temsili sağlanamadı" denilen açıklamada "Şam hükümetinin ısrarla sürdürdüğü politikalar bizi yine başladığımız noktaya getiriyor" mesajı verildi.

"YENİ HÜKÜMETİN VERDİĞİ KARARLARI UYGULAMAYACAĞIZ"

Yeni hükümetin verdiği kararları uygulamayacağını ilan eden Rojava Özerk Yönetimi'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'deki çeşitliliği ve çoğulculuğu yansıtmayan herhangi bir hükümetin ülkeyi gerektiği gibi yönetemeyeceğini ve krizden çıkaramayacağını, aksine krizi daha da derinleştireceğini vurguluyoruz. Yeni hükümetin verdiği kararları uygulamayacağız ve icrasıyla ilgilenmeyeceğiz. Demokratik, katılımcı, adem-i merkeziyetçi bir Suriye'nin inşasına yönelik temel taleplere bağlıyız."

MUTABAKAT METNİ İMZALANMIŞTI

SDG Komutanı Mazlum Abdi ile HTŞ lideri Colani arasında 10 Mart'ta 8 maddelik bir mutabakat metni imzalanmıştı.

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan PYD yöneticisi Salih Müslim, "Biz resmen bu devletin bir ortağıyız" demişti.

ROJAVA YÖNETİMİ ANAYASAYA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ancak 4 gün sonra açıklanan geçici anayasa taslak metni, Rojava Yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Söz konusu metnin ulusal bileşenlerin katılımından uzak olduğunu ve Baas rejiminin tek tipçi anlayışını yansıttığı belirtilen açıklamada "Umuyoruz ki bazı dışlayıcı, dar görüş ve düşünceler bizi tekrar başa döndürmez çünkü Suriye yarası yine açık kalır" denilmişti.