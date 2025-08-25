Rojava’da seçim restleşmesi

Dış Haberler

Gerilimin tırmandığı Suriye’de HTŞ yönetiminin Süveyda, Haseke ve Rakka’da eylül ayında yapılacak seçimleri erteleme kararı başta Kürtler olmak üzere ülkedeki etnik grupların tepkisine yol açtı. Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) özerk yönetimi Şam’ın kararını tanımayacağını açıklarken güneyde Dürziler “ordu” kurma yolunda.

HTŞ yönetiminin Paris’teki görüşmelerden çekilmesi sonrası Şam ile Rojava arasındaki gerginlik tırmanırken karşılıklı suçlamalar sürüyor. Rojava yönetimi, Şam hükümetinin Süveyda, Haseke ve Rakka’da “güvenlik koşullarının seçimlerin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini zorlaştırdığı” gerekçesiyle ertelemesine tepki gösterdi. Şam’ın bu adımının “Suriye devriminin amaçlarını boşa çıkaran girişimler” olarak nitelendiği açıklamada uluslararası topluma gerçekleşecek seçimleri tanımama çağrısı yaptı.

‘DEVRİME AYKIRI’

“Beşar Esad’ın çöküşünden bu yana Ulusal Diyalog Konferansı, geçici hükümetin kurulması, anayasanın ilanı ve parlamento seçimlerinin duyurulması, Suriye devriminin amaçlarına aykırı olmuştur” denilen açıklamada, söz konusu adımların “adalet, demokrasi, eşitlik ve özgürlük taleplerini içermediği” kaydedildi.

Açıklamada, seçimlerin demokratik niteliğinin bulunmadığı ve halkın iradesini yansıtmadığı vurgulanarak, “Bugün ‘seçim’ adı altında gündeme getirilen süreç, Suriyelilerin yaklaşık yarısını dışlamaktadır. Bu durum, seçim denilen şeyin yalnızca bir formalite olduğunu ve Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu kapsamlı siyasi çözüme hizmet etmediğini açıkça göstermektedir” denildi.

‘DAHA GÜVENLİ’

“Bölgenin güvensiz olduğu” iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada Kuzey ve Doğu Suriye’nin, 5 milyondan fazla Suriyelinin inkârını meşrulaştırmak için “güvensiz” olarak nitelendirildiği kaydedildi. Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler’e (BM) seçimi tanımama çağrısı yapan Rojava yönetimi, “Suriye’de demokratik, çoğulcu ve âdemi merkeziyetçi bir yapı, ancak herkesin katılımıyla inşa edilebilir” dedi. Suriye Yüksek Seçim Komisyonu, Haseke, Rakka ve Süveyda’da 15-20 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan seçimlerin “uygun koşullar ve güvenli bir ortam sağlanana kadar” askıya alındığını duyurmuştu. Komisyon Sözcüsü Nevvar Necme, kararın bu illerdeki seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde yansımaası ve adil temsilin güvence altına alınması için alındığını belirtilmişti. Necme, Halk Meclisi’nde bu üç ile ayrılan milletvekili kontenjanlarının, koşullar uygun olduğunda seçim yapılana kadar korunacağını söylemişti.

Eylül ayında yapılması planlanan seçimlerle 210 üyeli yeni bir Halk Meclisi’nin oluşturulması hedefleniyordu. Yeni düzenlemeye göre, meclis üyelerinin üçte biri (70 üye) doğrudan HTŞ yönetiminin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (Muhammed Colani) tarafından atanacak, geri kalan sandalyeler ise illere 2011 nüfus sayımına göre dağıtılacaktı.

DÜRZİLER ORDU KURDU

Haftalar önce HTŞ’ye bağlı güçlerle Dürziler arasında çatışmalara sahne olan Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da ise Dürzi silahlı gruplar, yerel yönetim ilanından sonra “Ulusal Muhafız Kuvvetleri” adı altında birleşeceklerini duyurdu. Açıklamada bu askeri oluşumun amacının son yıllarda bölgeye saldırılar düzenleyen “cihatçı-selefi gruplara” karşı savunma çabalarını birleştirmek olduğu aktarıldı.

Açıklamayı imzalayan 30 yerel grup, Dürzi mezhebinin ruhani liderliğinin kararlarına bağlı olduklarını ve bu oluşumun Hikmet El-Hicri’nin öncülüğünde tek bir çatı altında birleştiğini duyurdu. Yeni silahlı gücün, Dürzilerin resmi askeri ordusu olarak bölgeyi koruma görevini üstleneceği vurgulandı.

‘FEDERASYON DEĞİL AMA…’

Suriye’deki tarafları Amerikan emperyalist dizaynı çizgisinde bir araya getirmek isteyen ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Temsilcisi Tom Barrack ise Suriye için “Federasyon değil ama ona yakın bir şey” önerdi. Daha önce Rojava yönetiminin askeri kanadı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) federasyon taleplerine karşı çıkarak Şam’la birleşmeye teşvik eden Barrack, Washington Post’a verdiği demeçte HTŞ yönetimine verdiği desteği yineledi.

Mevcut yetkililerle işbirliği yapmaktan başka bir “B planı” olmadığını söyleyen Barrack, Suriye’ye önerdiği yeni modele ilişkin “Federasyon değil ama ona yakın bir şey, herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini koruyabileceği ve İslamcılık tehdidinin olmayacağı bir şey” ifadelerini kullandı.

∗∗∗

SURİYE VE IRAK’TA KALACAK

ABD’nin Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı operasyonlarını sürdüreceği belirtilirken, bir süredir örgüte karşı faaliyetlerin genişletildiği bildirildi. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Dorothy Shea, yaptığı açıklamada, ülkesinin, istihbarat ve operasyonel bilgi alışverişi yoluyla terörizmle mücadelede müttefikler ve bölge ülkeleriyle ortaklık yapmaya devam ettiğini söyledi. ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin X hesabından yapılan paylaşımda, “ABD’nin ortaklarıyla terörle mücadele operasyonlarına devam edeceği” belirtildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de Erbil’de ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst ile bir araya geldi. Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantının ana gündem maddelerini Irak ve bölgenin güvenlik durumu, IŞİD’in Suriye ve Irak’taki faaliyetleri ve Ortadoğu’daki genel gelişmeler oluşturdu. Her iki taraf da "hala gerçek bir tehlike" olarak nitelendirilen IŞİD’e karşı ABD, Irak ve IKBY arasındaki ortak işbirliğinin sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Caption

∗∗∗

SURİYE PARADAN İKİ SIFIR ATIYOR

Suriye 14 yıl süren iç savaşta ciddi şekilde değer kaybeden para birimine yeniden güven kazandırmak amacıyla yeni banknotlar çıkararak paradan iki sıfır atmaya hazırlanıyor. Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini ve bu banknotların “güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta basılacağını” açıkladı. İlk aşamada yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla kademeli olarak piyasaya sürüleceğini vurgulayan Husariyye, mevcut banknotların dolaşımdan çekilmeyeceğini söyledi. Husariyye, ikinci aşamada eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını, üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağını ifade etti.