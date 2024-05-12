Rojda Altıntaş, Revna Demirören’le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Gazeteci Rojda Altıntaş, Revna Demirören tarafından aranıp Oğuz Murat Acı’nın yaşamını yitirdiği trafik kazasının örtbas edilmesi girişimini deşifre etmesinin ardından yaşadığı süreci detaylıca anlattığı bir video yayımladı. Birkaç defa arandığını aktaran Altıntaş, yaşadığı süreçte korktuğunu aktardı ve yaşadıklarını unutmak istediğini söylerken yaşadığı vicdan azabı nedeniyle bugün bu olanları açıkladığını anlattı.

Gazeteci Rojda Altıntaş, Revna Demirören tarafından aranıp Oğuz Murat Acı’nın yaşamını yitirdiği trafik kazasının örtbas edilmesi girişimini deşifre etmesinin ardından yaşadığı süreci detaylıca anlattığı bir video yayımladı.

Haberi yazma sürecinde Bülent Cihantimur’a ulaşmaya çalıştığını kaydeden Altıntaş, Cihantimur’a gönderdiği mesajdan sadece 10 dakika sonra Revna Demirören’in şoförü olduğu söylenen “İlker” tarafından arandığını ve “haberi yapmaması gerektiği”nin söylendiğini aktardı. Ertesi gün, yani 3 Mart’ta haber müdürü tarafından arandığını aktaran Altıntaş, müdürün, patronun şoförü tarafından arandığına inanmadığını kaydetti ve 3 Mart saat 11.50’de ise Revna Demirören tarafından arandığını belirtti. Altıntaş devamını şöyle anlattı:

“Bu süreçten sonra 3 Mart’ta beni İlker denen kişi neden aradı, patron neden araya girdi? 3 Mart günü Murat Kurum bir basın toplantısı vardı, oraya gittik. Çok kalabalıktı, beni İlker denen kişi tekrar aradı. Ve dedi ki ‘Rojda Hanım merhaba, Revna Demirören yanımda ve sizinle konuşmak istiyor. İstihbarat şefim beni arayanın patronlar olduğunu inanmadığı için ben de artık inanmamaya başladım, Bülent Cihantimur’un yakınları haberi durdurmaya çalışıyor olabilir diye düşünmeye başladım. Revna Demirören dedi ki ‘Rojda Hanım merhaba, ben Revna Demirören. Gazeteciliğinize saygım sonsuz, etik değerlere çok önem veriyorum ama bu çocuk benim çocuğumun arkadaşı, psikolojisi hiç iyi değil. Sizden rica ediyorum bu haberi yapmayın. Yapacaksanız da lütfen çocuğun ismini ve detayları kapatalım’ dedi. Ben de dedim ki ‘ben sizin Revna Demirören olduğunuza inanmıyorum.’ Bu tavrım tamamen istihbarat şefimin bir patronun bizi aramayacağını düşündüğünden dolayıdır. Bana ‘Nasıl inandırayım’ dedi, ben de ‘görüntülü arayın’ dedim. Beni Facetime üzerinden Revna Demirören yine İlker denen kişinin telefonundan aradı. Ekran görüntüsü aldım, patronun bizi aramayacağını düşünen istihbarat şefime gönderdim. Daha sonra bana, haberin yayımlanmayacağı bildirildi. Ben genç bir muhabir olarak bu haberin üzerine gitmemem gerektiğini, başımın belaya gireceğini, ailemle ilgili sorunlar yaşayacağımı kendime defalarca tekrar ettim. Neden bunu dedim. Ben Revna Demirören’in fotoğrafını istihbarat şefime attıktan sonra bana tekrar telefon geldi. İlker aradı beni ve ‘Rojda o fotoğraf başka bir yere gönderilmeyecek. Revna Hanım istemiyor’ dedi ve suratıma kapattı. Bana hiç söz hakkı bile vermedi. Ben orada nasıl tehlikeli insanlara bulaştığımı anladım. Eve geldim ailemle konuştum, konuyu kapatmam gerektiğini bu insanlara gücümüzün yetmeyeceğini söylediler. Akşam sıralarında yine bir telefon trafiği vardı. Haberi genel müdürümüz Celal Korkut okumuş vs. yayımlanmasına karar verilmiş. Şaşırdım, nasıl yayımlanacak dedim? Haberi yayımladılar. Çarpan kim, ne oldu vs. hiçbir detay yok. Küçücük bir kaza haberi… Çok da dikkat çekmeyecek bir hale getirilmişti haber. Neden haber yayımlandı? Çünkü bugün olacakları tahmin ettiler ve bu işten kurtulmak için kısacık da olsa bir haber yayımlamaya karar verdiler. Ben orada artık bana güvenmediklerini, bir gün bu işi patlatacağımı düşündükleri için kısa bir haber yayımladıklarını anladım.”

Altınbaş, yaşadığı süreçte korktuğunu aktardı ve yaşadıklarını unutmak istediğini söylerken yaşadığı vicdan azabı nedeniyle bugün bu olanları açıkladığını anlattı.

NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un ehliyetsiz sürücü oğulları Timur Cihantimur, Oğuz Murat Acı ve arkadaşlarına lüks bir araçla çarpmıştı. Ardından söz konusu ehliyetsiz sürücü ailesi tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. Demirören Haber Ajansı çalışanı Rojda Altıntaş ise haberin yapılma sürecinde sansüre ve baskıya maruz kaldığını açıklamıştı. Altıntaş, tehdit ve baskılar nedeniyle bir süre sustuğunu söylerken Demirören Haber Ajansı'ndan istifa ettiğini duyurmuştu.