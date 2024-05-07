Rojda Altıntaş'tan DHA Genel Müdürü Korkut'a yanıt: "Her şeyden haberiniz vardı"

DHA muhabiri Rojda Altıntaş, yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur C.’nin karıştığı ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olan kazaya ilişkin ortaya çıkan detaylar hakkında DHA'nın hesabından açıklama yapan Genel Müdür Celal Korkut'a yanıt verdi. Altıntaş, "Her şeyden haberiniz vardı. Başka ses kayıtları veya görüntüler olup olmadığını merak ediyorsunuz" dedi.

Demirören Haber Ajansı muhabiri Rojda Altıntaş, Oğuz Murat Aci isimli kişinin hayatını kaybettiği kazada, Yıldırım Demirören'in oğlunun da yer aldığının ortaya çıkmasına ilişkin açıklama yapan DHA Genel Müdürü Celal Korkut'a yanıt verdi.

X'teki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altıntaş, DHA'nın hesabından Celal Korkut adına yapılan açıklamanın yer aldığı gönderiyi alıntılayıp "Her şeyden haberiniz vardı. Başka ses kayıtları veya görüntüler olup olmadığını merak ediyorsunuz" dedi.

Altıntaş, Korkut'un DHA'nın resmi hesabından açıklama yapmasına dikkat çekerek, "Bu sebeple her şeye rağmen DHA’nın resmî hesabından beni işe çağırmak zorunda bırakılmışsınız, ne kadar üzücü. Ancak işe dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu Timur C., geçen Mart ayında kullandığı lüks araçla İstanbul Eyüpsultan’da bir kazaya neden olmuş, kazada 29 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Timur C., kazayı sağlık görevlilerine haber vermeden olay yerinden başka bir araçla uzaklaşmıştı. Kazanın ardından Eylem Tok, yargılanmaması için oğlunu yurtdışına kaçırmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur C., halen yurt dışında bulunuyor.

X’te “Kevîn” isimli hesap tarafından yayınlanan ve 12 saatte yaklaşık 4 milyon kez görüntülenen paylaşım, bir telefon konuşmasını konu alıyor. Buna göre, Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli şahıs, DHA muhabirini arayarak, kazanın haber olarak servis edilmemesini istiyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda, kazaya Yıldırım Demirören'in oğlunun adının da karıştığı iddia edilmişti. Demirören Grubu'ndan üst düzey bir kaynak tarafından yapılan açıklamada ise iddia yalanlanarak "HTS kayıtları her şeyi ortaya koyacaktır" denilmişti.