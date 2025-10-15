‘Rojin için adalet’ pankartına yasak: Amedspor’a TFF engeli

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Diyarbakır ekibi Amedspor Kadın Futbol Takımı, kendi sahasında Hakkarigücüspor’u konuk etti. Karşılaşmaya kadın kurumlarının temsilcileri yoğun ilgi gösterirken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak ve Amedspor Başkan Adayı Nahit Eren tribünden destek verdi.

TFF’DEN PANKART YASAĞI

Amedsporlu futbolcular, sahaya “Rojin için adalet” yazılı pankartla çıkmak istedi. Ancak TFF buna izin vermedi. Yapılan görüşmelerin ardından pankart, saha kenarındaki tribünlerde açıldı.

Tribünlerde yer alan pankart ve sloganlarla kadın futbolcular, kadın cinayetlerine karşı farkındalık ve adalet talebini bir kez daha dile getirdi.

SAHADA GALİBİYET, TRİBÜNDE DAYANIŞMA

Mücadelenin ilk yarısı Amedspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Yeşil-kırmızılı ekibin ilk golünü Melisa kaydetti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Amedspor, maçı 2-0 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.